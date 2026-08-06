YÖK'ten geleceğin mesleğine adım: 'MES Operatörlüğü' programı açıldı | Video
06 Ağustos 2026 16:36
YÖK, sanayinin dijital dönüşümüne yönelik 'İmalat Yürütme Sistemleri (MES) Operatörlüğü' programını başlattı. Akıllı fabrikalarda sensör verilerini analiz edecek, arızaları önceden tahmin edecek ve üretim süreçlerini optimize edecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, dijital üretim süreçlerini yönetecek teknik personelin önemini vurguladı.
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