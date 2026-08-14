Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin önündeki engeller nasıl aşıldı? İşte AK Parti'nin kurulduğu ilk yıllarda yaşananlar... | Video

14 Ağustos 2026 16:07

14 Ağustos 2001'de Başkan Erdoğan tarafından kurulan AK Parti, bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kurulduktan sadece 15 ay sonra tek başına iktidara gelen ancak daha ilk günlerinden itibaren vesayet odaklarının kumpasları, siyasi yasaklar ve kapatma davalarıyla durdurulmak istenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunda önüne çıkarılan engelleri aşarak yoluna devam etti. İşte AK Parti'nin kurulduğu ilk yıllarda yaşananlar...