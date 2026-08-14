Video Yaşam Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada

14 Ağustos 2026 21:29

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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