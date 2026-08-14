Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Kaza anı kamerada
14 Ağustos 2026 21:29
Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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