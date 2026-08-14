Giresun'da sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu; 2 kişi kayıp! | Video

14 Ağustos 2026 11:51

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak sonucu debisi ve su seviyesi yükselen dereler taştı, bazı belde ile ilçe merkezlerinde, sel, taşkın ve su baskınları meydana geldi. Keşap ilçesinde sel sularına kapılan 2 kişi kaybolduğu yönünde ihbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.