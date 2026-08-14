Fatih'te yol verme kavgası: Otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye tokat attı! O anlar kamerada | Video

14 Ağustos 2026 13:54

İstanbul Fatih'te yol verme tartışmasında bağırarak aracından inen otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye tokat attı. Şoke eden anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücüye 180 bin lira para cezası kesilirken, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.