Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
30 Haziran 2026 20:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
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