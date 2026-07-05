Video Haber Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel
Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel

Meteoroloji uyarmıştı: Kağızman’da sel

05 Temmuz 2026 19:17

Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli sağanak ve sel uyarısı Kars'ta etkisini gösterdi. Kağızman ilçesine bağlı Akyayla köyünde etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

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