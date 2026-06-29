Son Dakika | Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'NATO' mesajı: Türkiye yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden! | Video
29 Haziran 2026 14:16
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "NATO Zirvesi'nden temel beklentimiz ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır." dedi.
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