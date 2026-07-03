Başkan Erdoğan çiftçilere müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz' | Video

03 Temmuz 2026 16:10

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuştu. Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıralayarak, "Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. " dedi. Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci ile büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açacaklarını kaydetti.