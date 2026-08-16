Uskumruköy'de otoyolda kaza! 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti... | Video

16 Ağustos 2026 14:53

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi öldü; 5 kişi ise yaralandı... Kaza sonrası olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle metrelerce uzanan trafik yoğunluğu oluştu.