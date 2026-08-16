Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video
Eryaman Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçuna ilişkin hükümleri kapsamında işlem yapıldı.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.