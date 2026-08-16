Video Yaşam Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video
Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video

Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video

16 Ağustos 2026 10:47

Eryaman Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Süper Lig'in 15 Ağustos'ta Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, tribünde bulunan küçük bir çocuğun üzerindeki formasının çıkarttırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçuna ilişkin hükümleri kapsamında işlem yapıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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