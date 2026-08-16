Video Yaşam Kırmızı ışıkta geçti, iki araca çarptı! 1’i ağır 5 yaralı | Video
Kırmızı ışıkta geçti, iki araca çarptı! 1’i ağır 5 yaralı | Video

Kırmızı ışıkta geçti, iki araca çarptı! 1’i ağır 5 yaralı | Video

16 Ağustos 2026 09:21

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen bir otomobil kavşaktan geçiş yapmak isteyen 2 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan birisi takla atarken, kazada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

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Kaza saat 23.30 sıralarında Orhangazi'de Bursa-Yalova karayolu İznik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdullah D.(46) idaresindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil Bursa'dan Yalova istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre İznik Yolu kavşağında kırmızı ışıkta geçti. Bu esnada Doğan M. (55) idaresindeki 16 ADP 768 ve Muhammed H. (25) idaresindeki 16 CBU 008 plakalı otomobillere çarptı.

BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kazada Muhammed H. idaresindeki otomobil savrularak takla attı ve ters döndü. Kazada kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen Abdullah D. ile birlikte diğer araç sürücüsü Doğan M. ters dönen aracın sürücüsü Muhamme H. İle aynı araçta yolcu olarak bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Savaş alanına dönen kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.

KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova karayolu Yalova istikameti trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonrasında araçlar yoldan kaldırılarak trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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