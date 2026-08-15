Battaniyenin altına gizlenen şüphelinin 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı | Video

15 Ağustos 2026 12:22

Kütahya'da polis ekiplerince Eskişehir Karayolu Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta, arka koltukta bulunan battaniyenin altına gizlenmiş bir şahıs yakalandı.