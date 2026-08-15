Battaniyenin altına gizlenen şüphelinin 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı | Video
15 Ağustos 2026 12:22
Kütahya'da polis ekiplerince Eskişehir Karayolu Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta, arka koltukta bulunan battaniyenin altına gizlenmiş bir şahıs yakalandı.
Yakalanması sırasında yere atmaya çalıştığı tespit edilen 16 adet sentetik ecza hapı da polis ekiplerince ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.S., işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
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