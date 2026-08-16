Video Yaşam Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada
Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada

Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada

16 Ağustos 2026 10:05

Sultangazi’de kuyumcudan çıktıktan sonra evine giden Fatma Ö. kaldırımda yürüdüğü sırada kasklı motosikletli 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı. Motosiklet sürücüsü, kadının çantasını gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sonrası çantayı alamayan şüpheli motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mağdur Fatma Ö. "Tabii o an, olayın şokuyla zaten ben donakaldım; koşamadım peşinden. Sağolsun; güvenlik kameralarından komşularımız yardımcı oldu. Umarım bir an önce yakalanır; başka kimsenin başına böyle bir olay gelmesin." dedi.

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Olay, 13 Ağustos Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Cebeci mahallesi 2511. sokakta meydana geldi. Kuyumcuda altınlarını bozduran Fatma Ö. evine doğru yürümeye başladı. Kadın kaldırımda yürüdüğü sırada kasklı motosikletli 1 şüpheli iddiaya göre kuyumcudan itibaren takip ettiği Fatma Ö.'nün çantasını almaya çalıştı. Bu sırada yaşanan arbedede Fatma Ö. çantasını korurken, şüpheli ise 34 DSB 161 plakalı motosiklete binerek olay yerinden hızla kaçtı.

OLAY ANI KAMERADA

Fatma Ö.'nün gasp girişimine uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fatma Ö.'nün kaldırımda yürüdüğü anlar görülüyor. Kadın şüphelinin çantasını almaya çalıştığı sırada arbede yaşanıyor.Çantayı alamayan şüpheli olay yerine geldiği motosiklete binerek hızla uzaklaşıyor.Fatma Ö ise yaşadığı kısa süreli panik sonrası bir süre motosikletlinin peşinden gidiyor.

'KAPIMIN ÖNÜNDE MOTOSİKLETTEN İNİP ÜZERİME KOŞTU'

Yaşadıklarını anlatan mağdur Fatma Ö. "Bir gün önce kuyumcuya gitmiştim. Kuyumcudan çıktıktan sonra ATM'ye uğradım. Beni takip ediyormuş herhalde o zamandan. Kuyumcudan mı yoksa ATM'nin oradan mı bilemiyorum. Markete uğradım. Evime doğru gelirken beni takip ediyormuş zaten. Fark etmedim. Bir anda kapımın önünde inip üzerime koştu. Çantamı almaya çalıştı.Tabii orada bir boğuşma oldu. Bağırınca korkup kaçtı. Sağolsun komşularım çıktı. Hepsi koştular peşinden, yakalamaya çalıştılar. Tabii o an, olayın şokuyla zaten ben bir donakaldım; koşamadım peşinden. Sağolsun güvenlik kameralarından komşularımız yardımcı oldu. Umarım bir an önce yakalanır; başka kimsenin başına gelmesin böyle bir olay" dedi.

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