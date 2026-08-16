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Eyüpsultan'da otomobil taksiye çarptı, kaza sonrası taraflar birbirine girdi: Kaza anı kamerada

Eyüpsultan'da otomobil taksiye çarptı, kaza sonrası taraflar birbirine girdi: Kaza anı kamerada

16 Ağustos 2026 10:14

Eyüpsultan'da tansiyonu yükselen Bilge Keçeli, hastaneye gitmek için eşiyle birlikte otomobille yola çıktı. Keçeli’nin eşi, aracı park etmek için geri manevra yaptığı sırada arkasındaki taksiye çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıkarken, Keçeli taksi şoförünün kendilerinden nakit para istediğini ve eşinin yakasına yapıştığını öne sürdü. Taksi şoförü Mücahit Usta ise kazada karşı tarafın kusurlu olduğunu savunarak para istemediğini belirtti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

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Olay, 13 Ağustos günü saat 13.10 sıralarında Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tansiyonu yükselen Bilge Keçeli, hastaneye gitmek için eşiyle birlikte otomobille yola çıktı. Keçeli'nin eşi, park yeri bulmak için hastanenin önünde yol kenarında durduğu sırada aracın dörtlü sinyalini yakıp geri manevra yapınca arkasındaki taksiye çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü Mücahit Usta, Bilge Keçeli ve eşine polis ekipleri gelene kadar beklemelerini söyledi. Çiftin beklemeden ayrılmak istemesi üzerine tartışma büyüdü. Keçeli, karşı tarafın kendilerinden nakit para istediğini ve trafik polisi gelene kadar ticari taksi şoförünün hastaneye gitmelerine izin vermediğini öne sürdü. Keçeli, ayrıca eşinin yakasına yapışıldığını iddia ederek şikayetçi olacağını söyledi. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Mücahit Usta ise kazada karşı tarafın kusurlu olduğunu savunarak para istemediğini belirtti. Yaşananların ardından Bilge Keçeli hastaneye giderek tedavi oldu. Kazayla ilgili polis ekiplerinin tutanak tuttuğu, tarafların kusur durumunun yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

'BİZ KASKOYA ÖDETEBİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİK ONA RAĞMEN BİZDEN PARA İSTEDİ'

Bilge Keçeli, "Edirnekapı yönünden geliyorduk. Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde muayenem vardı ona girecektik. Tansiyonum 16'ya 12'ydi çok yüksekti. Muayene olacağım için çok vakit kaybetmemek adına karşı tarafta park yeri bulamayız diye park yerini bulup 'aracı park edelim' dedik. Dörtlüleri yaktık, durduk. Eşim aracı park ettiği sırada arkadaki araçla mesafemiz de bayağı vardı. Dörtlüleri yakmış olmamıza rağmen, araç dibimize kadar girip, bizim park halinde olmamıza rağmen bir çarpışma gerçekleşti. Geri geri geliyorduk, aracı park edecektik, o esnada bize çarpmış oldu. Bizim aracımız da büyük bir hasar yok. Onun aracı zaten hasarlıydı. Hasarlı tarafı bize ödetebilmek için bizden nakit para istedi. Araç plakası da yabancı olduğu için kiralık zannetti. Bizim örtbas edeceğimizi zannetti ama bizim aracımız zaten kayıtlı bir araç, ayrıca tam kaskolu bir araç. Biz kaskoya ödeyebileceğimizi söyledik, ona rağmen bizden para istedi. İşler bu boyuta bu yüzden geldi" dedi.

'YÜKSEK TANSİYONLA BU KİŞİ TARAFINDAN TARTIŞILMAK ZORUNDA BIRAKILDIM'

Keçeli, "Ben de tansiyonumun çok yüksek olduğunu, hastaneye gitmem gerektiğini ama ne gerekiyorsa polis gelene kadar bekleyeceğimi, ondan sonra gideceğimi söyledim. Ona rağmen eşimin yakasına yapıştı, bununla ilgili de kamera görüntüleri var. Eşimin yakasına yapıştı, 'Gidemezsiniz, kaçamazsınız' gibi sözler söyledi. Aracımız yasal araç, kayıtlı araç; aracımızı bırakıp nereye kaçabiliriz, plakamız ortada. Beraber hastaneye gidelim, polislerin gelmesinin 15-20 dakika süreceğini biliyoruz. En azından ben bir dilaltı bir şey alırım, en azından benim tedavi sürecim başlamış olur. 'Hayır, gidemezsiniz, bırakmam sizi' diye saatlerce alı koydu. Yüksek tansiyonla bu kişi tarafından tartışılmak zorunda bırakıldım. Aracın zaten daha önce tamponu düşmüş, vidalamışlar. Arkadaş telefonla konuşurken 'Vidaladığımız yer düştü' dedi. Büyük ihtimalle her şeyi planlamıştı. Yol boyunca zaten arka arkaya gelmişiz. Tamponu yaptırabilmek için bizden nakit ücreti istedi. Kasko var dediğimizde de işler bu boyuta geldi. Polis tutanak tuttu. Bundan sonra süreç herhalde kaskolar kendi arasında halledecek. 'Şuan da haklı haksız bir şey yok, incelemeyi başlatacağız' dediler. Eşimin yakasına yapıştığı için şikayetçi olmayı düşünüyoruz. Ben hasta olduğumu defalarca söylememe rağmen bunu yaptı. İnsanlık adına 'abla gel çok kötüsün' demesi gerekirken ambulans çağırabilirim diyecekken eşimin yakasına yapışmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

'SEYİR HALİNDEYKEN YOL ÜZERİNDE GERİ GELİP TAMPONUMA VURUYORLAR'

Taksi şoförü Mücahit Usta, "Hatalılar, seyir halindeyken yol üzerinde geri gelip tamponuma vuruyorlar. Daha sonra da olay mahallinden polis gelmesi gerektiğini ve ayrılmamaları gerektiğini söylememe rağmen, 'Derhal randevum var, buradan ayrılmak durumundayım' diyerek gitmek istedi. Ben de hanımefendiye, 'Hastaneden bir ekip çağırın gelsin ama kocanız burada durmalı, çünkü aracıma çarptı; burayı terk edemezsiniz, polis memurları geliyor' dememe rağmen, kocasının kolundan tutup ısrarla hastaneye götürmek suretiyle bağırıp çağırarak burayı terk etti. Ben de yanlış yaptığını söyledim. Kocasının yakasına yapıştığım yok. Sadece kocasını engelleyerek gitmemeniz gerektiğini söyledim. Seyir halindeyken geri geri yana yanaşmak için beni fark etmeden, aracımda yolcu da vardı, üzerimize gelerek tamponuma çarptı. Onlar bana çarptı, ben onlara çarpmadım. Para neden isteyeyim, para istemedim. Araç kaskolu ve o hatalı, onların kaskosu zaten benim aracımın bedelini ödeyecek" dedi.

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