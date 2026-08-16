Video Yaşam Başakşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video
Başakşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video

Başakşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video

16 Ağustos 2026 12:41

İstanbul Başakşehir'de sivil polis ekiplerinin denetimi sırasında trafikte tehlikeli hareketler yapan ve motosikletinin plakasını katlanır vaziyette kullandığı tespit edilen sürücü durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve el koyma süresinin devam ettiği belirlendi. Sürücüye toplam 310 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Başak Mahallesi Yeşilvadi Caddesi üzerinde trafik güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında seyir halindeki bir motosikletin araçların arasında slalom yaparak hatalı şerit değiştirdiği ve plakasının katlanır vaziyette olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından takip edilen motosiklet, kovalamaca sonucunda durduruldu. Sürücü ve motosiklet üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu ve el koyma süresinin halen devam ettiği belirlendi.

310 BİN LİRA CEZA, MOTOSİKLETE 60 GÜN MEN

Durumun trafik ekiplerine bildirilmesinin ardından sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G, 23/3-C ve 36/3-A maddeleri kapsamında toplam 310 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video 00:14
Başakşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video 16.08.2026 | 12:38
Çocukluk arkadaşını silahla vurdu: ’Beni aradığını söylediler, korkutmak için ateş ettim’ | Video 00:54
Çocukluk arkadaşını silahla vurdu: 'Beni aradığını söylediler, korkutmak için ateş ettim' | Video 16.08.2026 | 10:52
Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video 00:39
Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video 16.08.2026 | 10:44
Motosiklet, yolda aniden duran araca çarptı...Kaza anı kamerada 01:30
Motosiklet, yolda aniden duran araca çarptı...Kaza anı kamerada 16.08.2026 | 10:19
Eyüpsultan’da otomobil taksiye çarptı, kaza sonrası taraflar birbirine girdi: Kaza anı kamerada 07:58
Eyüpsultan'da otomobil taksiye çarptı, kaza sonrası taraflar birbirine girdi: Kaza anı kamerada 16.08.2026 | 10:08
Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada 01:53
Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada 16.08.2026 | 10:00
Kırmızı ışıkta geçti, iki araca çarptı! 1’i ağır 5 yaralı | Video 02:00
Kırmızı ışıkta geçti, iki araca çarptı! 1’i ağır 5 yaralı | Video 16.08.2026 | 09:16
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 03:18
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 16.08.2026 | 09:06
İstanbul’da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı | Video 00:50
İstanbul’da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı | Video 15.08.2026 | 16:23
Manisa’daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video 01:50
Manisa'daki patlamadan acı haber: 2 işçi hayatını kaybetti | Video 15.08.2026 | 15:19
Kocaeli’de orman yangını başladı, bölgeye ekipler sevk edildi | Video 00:57
Kocaeli'de orman yangını başladı, bölgeye ekipler sevk edildi | Video 15.08.2026 | 14:45
Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:28
Alanya'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 15.08.2026 | 14:45
Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği | Video 00:59
Geri dönüşüm tesisinde yangın paniği | Video 15.08.2026 | 13:25
Eskişehir merkezli 19 ilde ’sahte modem’ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı | Video 01:15
Eskişehir merkezli 19 ilde 'sahte modem' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı | Video 15.08.2026 | 12:26
Rampadan inerken kontrolden çıkan kamyon bariyere çarpıp yan yattı | Video 01:25
Rampadan inerken kontrolden çıkan kamyon bariyere çarpıp yan yattı | Video 15.08.2026 | 11:57
Antalya’da kaza: Otomobilin motosikletle çarpışma anı kamerada | Video 01:24
Antalya'da kaza: Otomobilin motosikletle çarpışma anı kamerada | Video 15.08.2026 | 11:25
Pasajda ölü bulunmuştu! Eyüp Can davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Şüpheli 3 dakika içerde kalmış! | Video 06:06
Pasajda ölü bulunmuştu! Eyüp Can davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Şüpheli 3 dakika içerde kalmış! | Video 15.08.2026 | 10:33
Battaniyenin altına gizlenen şüphelinin 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı | Video 00:48
Battaniyenin altına gizlenen şüphelinin 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı | Video 15.08.2026 | 09:38
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video 09:15
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video 15.08.2026 | 09:26
Gaziantep’te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 00:44
Gaziantep'te 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 15.08.2026 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA