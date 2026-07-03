SON DAKİKA: Gösterisinde Kur’an-ı Kerim ile dalga geçmişti! Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı | Video
03 Temmuz 2026 15:40
Son dakika haberi: İstanbul Harbiye’deki gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden sözde komedyan Deniz Göktaş, dün yurt dışı seyahati dönüşü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Deniz Göktaş’ın emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. Göktaş, ifadesinde mesleğinin komedyenlik olduğunu gelirinin ise 'yüksek' olduğunu açıkladı. Öte yandan Deniz Göktaş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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