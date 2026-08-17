Esenyurt’ta eski sevgili dehşeti! Evi benzin döküp ateşe verdi...Aile haykırdı: '4-5 aydır bize yapmadığını bırakmadı' | Video 17 Ağustos 2026 13:44 Esenyurt’ta eski kız arkadaşının binasını kundaklayarak defalarca camlarını kıran şahıs, bu kez de binayı ateşe verdi. O sırada dairede bulunan baba, benzin döken şahsa "Ne yapıyorsun" diye bağırırken, eski sevgili çakmağı çakarak kaçtı. Binanın alev aldığı o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ayrıldığı genç, aileye hayatı zehir etti. Gece saatlerinde sokağa gelerek 4 defa camları kıran ve 2 kez de binayı yakmaya çalışan şahıs, dün gece tekrardan geldi. Şahsın korkusundan başka şehre taşınmak zorunda kalan ve evin camlarını yaptırmak için gelen gelen baba, koltukta uyuduğu sırada şahıs daireye benzin dökmeye başladı. Sesi duyarak "Ne yapıyorsun" dediğinde ise şahıs çakmağını çakarak olay yerinden kaçtı. O sırada binanın duvarı alevler içerisinde kalırken, mahalleli yangına müdahale etti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine gelirken, polis binayı kundaklayan eski şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan şahsın eski sevgilisinin babası, "Şahıs benim kızımla bir dönem görüşmüş, kızım şahsı istemeyerek ayrılmış. Kızım istemediğini söylediğinde ise tehdit etmeye başladı, 'Size hayatı dar edeceğim' demeye başladı. 4-5 aydır da yapmadığını bırakmadı bize. 3-4 sefer geldi evimizin camlarını kırdı. Bu olayın öncesinde bir kez daireyi benzinle yakmaya çalıştı. Yine bir seferinde de bina girişinde lastik yakarak binayı kundaklamaya çalıştı. Dün gece ise benim içeride olduğu bilerek daireye benzin döküp yaktı. Komşularla zor söndürdük, fark etmesek yanıyordum. Bundan sonra da ne yapacağını bilemiyoruz belki bize mermi sıkacak" dedi.

Konuşmasının devamında ise yetkililerden yardım isteyen baba, " Şahsı defalarca şikayet ettik. Adam 'Bana hiçbir şey olmaz, bana kimse bir şey yapamaz' diyor. Ben bir vatandaş olarak evimde rahat, huzurlu yaşamak istiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum" diye konuştu.

Tehditlerin ardından başka şehre taşınan M.Ö. ise yaşadıklarını anlatarak, "1 yıl ilişkimi bana şiddet uyguladığı nedeniyle bitirdim. Ayrıldım. Tekrar barışmak istemedim. Beni rahatsız etmeye devam etti. Ailemi rahatsız etmeye başladı. Daha önce de 'silahla seni vurmaya geliyorum' mesajları atmıştı. Ben karakola giderek şikayetçi olmuştum. Kendisi ile barışmak istemedim, iletişimimi kestim. Ailemi rahatsız etmeye başladığında engeli kaldırıp mahkememiz sonuçlanana kadar onun dediklerine boyun eğdim. Kendisinin davranışlarından artık yorulduğum için şahsımı engelledim. Akşamında bizim evimizin camı kırıldı. Ailem ondan kurtuluş yolunun memlekete dönmek olduğunu söyledi. Ben de memleketime döndüm. İstanbul'daki evimizin camlarını kırmaya devam etti. Yakmaya çalıştı molotof attı. Her yaptığında usanmadan şikayetçi oldum. Ama bir sonuç çıkmadı. Gitmediğim savcılık adliye karakol kalmadı. Ağlayıp yalvarmayıp kimse kalmadı. Başımdaki beladan kurtulamıyorum. Ölüm korkusu ile yaşıyorum" ifadelerini kullandı.