Triportör, şerit değiştirirken devrildi! O anlar araç kamerasına yansıdı 17 Ağustos 2026 10:40 Tekirdağ'da şerit değiştiren triportörün arabayla çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hastane ışıklar yönüne seyreden A.K.'nin kullandığı triportör, sol şeride doğru yönelirken bir otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen triportörün sürücüsü A.K. ve yanında bulunan T.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.