Video Yaşam Triportör, şerit değiştirirken devrildi! O anlar araç kamerasına yansıdı
Triportör, şerit değiştirirken devrildi! O anlar araç kamerasına yansıdı

Triportör, şerit değiştirirken devrildi! O anlar araç kamerasına yansıdı

17 Ağustos 2026 10:40

Tekirdağ'da şerit değiştiren triportörün arabayla çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hastane ışıklar yönüne seyreden A.K.'nin kullandığı triportör, sol şeride doğru yönelirken bir otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası devrilen triportörün sürücüsü A.K. ve yanında bulunan T.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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