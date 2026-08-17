Erzurum'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 17 Ağustos 2026 09:20 Erzurum'da bir düğün konvoyununda karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 yaralı da hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum-Çat karayolu Teke Deresi mevkisinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, C.D. idaresindeki hafriyat kamyonu ile E.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İzmir'e gelin götürmek üzere yola çıkan düğün konvoyunda bulunduğu belirtilen otomobildeki yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 42 yaşındaki Sevda Aydın ile Serranur Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada çocukların da bulunduğu öğrenilirken, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.