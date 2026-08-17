Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru heyecan yarattı!
17 Ağustos 2026 00:27
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi.
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