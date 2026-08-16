Kazdağları'nda yıldırım sonucu orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
16 Ağustos 2026 16:50
Balıkesir’in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi, Kazdağları'ndaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve kara unsurlarıyla müdahale ediyor.
Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda, yıldırım isabet etmesi nedeniyle yangın başladı. Dumanların yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk sağlandı. İhbarın hemen ardından harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışma başlattı. Alevlerin orman derinliklerine yayılmaması için kara araçları ve hava araçları koordineli şekilde söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.
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