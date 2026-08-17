Video Yaşam Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video
Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video

Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video

17 Ağustos 2026 09:07

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir şahıs, otel odasında kavga ettiği kadını 5’inci kattan aşağı attı. Otelin asma katına düşen genç kadın hayatını kaybederken şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana gelen olayda, N.C.Ş. (30) ile Selin Gökhan (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.C.Ş., Selin Gökhan'ı 5'inci kattan aşağı attı. Hızını alamayan N.C.Ş. asma kata çakılan kadının üzerine odada bulunan eşyaları da attı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. N.C.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler odada ve Selin Gökhan'ın bulunduğu asma katta incelemede bulundu. Selin Gökhan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Triportör, şerit değiştirirken devrildi! O anlar araç kamerasına yansıdı 00:55
Triportör, şerit değiştirirken devrildi! O anlar araç kamerasına yansıdı 17.08.2026 | 10:37
Esenyurt’ta miras kavgası kavgası kanlı bitti! Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı 00:58
Esenyurt’ta miras kavgası kavgası kanlı bitti! Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı 17.08.2026 | 10:28
Bakan Ersoy start verdi! UNESCO Dünya Miras Komitesi için dev hazırlık başladı! | Video 00:50
Bakan Ersoy start verdi! UNESCO Dünya Miras Komitesi için dev hazırlık başladı! | Video 17.08.2026 | 10:27
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon! 5 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:45
Esenyurt’ta uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon! 5 şüpheli gözaltına alındı | Video 17.08.2026 | 10:12
Beyoğlu’nda kafede telefon hırsızlığı kamerada: Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı! 00:37
Beyoğlu’nda kafede telefon hırsızlığı kamerada: Yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı! 17.08.2026 | 09:40
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu sokak ortasında çalıp kaçtılar: O anlar araç kamerasına yansıdı 00:35
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu sokak ortasında çalıp kaçtılar: O anlar araç kamerasına yansıdı 17.08.2026 | 09:34
Erzurum’da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 00:08
Erzurum'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 17.08.2026 | 09:17
Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video 02:47
Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video 17.08.2026 | 08:58
Hatay’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 01:36
Hatay'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 17.08.2026 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru heyecan yarattı! 02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru heyecan yarattı! 17.08.2026 | 00:21
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nin bahçesinde yangın | Video 02:14
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın | Video 16.08.2026 | 16:49
Kazdağları’nda yıldırım sonucu orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 00:37
Kazdağları'nda yıldırım sonucu orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 16.08.2026 | 16:47
Alihan Kuriş soruşturması: Köln’de inşa ettiği dev tesis böyle görüntülendi | Video 00:25
Alihan Kuriş soruşturması: Köln’de inşa ettiği dev tesis böyle görüntülendi | Video 16.08.2026 | 16:07
Öldürülen Fırat’ın annesi: ’Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var’ | Video 02:38
Öldürülen Fırat'ın annesi: 'Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var' | Video 16.08.2026 | 15:52
Adana’da sağanak yağış sele dönüştü! Kuvvetli fırtına çatıyı sokağa uçurdu | Video 04:19
Adana'da sağanak yağış sele dönüştü! Kuvvetli fırtına çatıyı sokağa uçurdu | Video 16.08.2026 | 14:58
SON DAKİKA: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 06:09
SON DAKİKA: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 16.08.2026 | 14:31
Boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı: O anlar kamerada 01:40
Boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı: O anlar kamerada 16.08.2026 | 13:59
Uskumruköy’de otoyolda kaza! 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti... | Video 00:16
Uskumruköy'de otoyolda kaza! 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti... | Video 16.08.2026 | 13:58
Halı saha maçı sırasında rahatsızlanan 20 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti... O anlar kamerada 02:20
Halı saha maçı sırasında rahatsızlanan 20 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti... O anlar kamerada 16.08.2026 | 13:02
Başakşehir’de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video 00:14
Başakşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video 16.08.2026 | 12:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA