Alişan’dan takipçilerini güldüren paylaşım! Oğluyla birlikte kolları sıvadı: "Baba oğul çıkarız..." | Video

16 Ağustos 2026 15:42

Ünlü şarkıcı ve sunucu Alişan, aile hayatı ve sempatik paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla takipçilerine neşeli anlar yaşattı.