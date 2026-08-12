Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu gerçeği açıkladı: 9’uncu ameliyat öncesi…
12 Ağustos 2026 21:38
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktorun yanlış teşhisi nedeniyle 8 kez operasyon geçirdi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, 9’uncu ameliyatı için de gün sayıyor. Bir ameliyat daha geçireceğini açıklayan oyuncu, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
00:54
00:22
Dilan Çiçek Deniz’in yeni tutkusu belli oldu! O videosuyla beğeni topladı... 12.08.2026 | 10:19
00:42
01:00
Ahmet Tatlıses Deniz Seki için hastaneye koştu! Son sağlık durumunu açıkladı 10.08.2026 | 23:38
00:19
00:32
00:08
01:13
00:44
Ferdi Tayfur’un müzik mirası torununda hayat buldu! Sesi olay oldu | Video 08.08.2026 | 10:11
00:56
00:41
Göksel'den balkonda "Sen Orda Yoksun" performansı! | Video 07.08.2026 | 09:29
00:57
Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video 06.08.2026 | 09:10
00:18
00:21
00:21
00:40
00:13
00:52