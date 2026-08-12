Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu gerçeği açıkladı: 9’uncu ameliyat öncesi…

12 Ağustos 2026 21:38

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktorun yanlış teşhisi nedeniyle 8 kez operasyon geçirdi. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, 9’uncu ameliyatı için de gün sayıyor. Bir ameliyat daha geçireceğini açıklayan oyuncu, bugün bir mekan çıkışında görüntülendi.