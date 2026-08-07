Göksel'den balkonda "Sen Orda Yoksun" performansı! | Video
07 Ağustos 2026 09:38
Ünlü şarkıcı Göksel, evinin balkonunda seslendirdiği "Sen Orda Yoksun" şarkısıyla takipçilerine keyifli anlar yaşattı.
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