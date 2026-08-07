Video Magazin Göksel'den balkonda 'Sen Orda Yoksun' performansı! | Video
Göksel'den balkonda

Göksel'den balkonda "Sen Orda Yoksun" performansı! | Video

07 Ağustos 2026 09:38

Ünlü şarkıcı Göksel, evinin balkonunda seslendirdiği "Sen Orda Yoksun" şarkısıyla takipçilerine keyifli anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Göksel’den balkonda Sen Orda Yoksun performansı! | Video 00:41
Göksel'den balkonda "Sen Orda Yoksun" performansı! | Video 07.08.2026 | 09:29
Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video 00:57
Erdal Özyağcılar 78. yaş gününü böyle kutladı | Video 06.08.2026 | 09:10
‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla aile saadeti…. Fatih Terim eşi Fulya Terim ve kızlarıyla eğlendi! 00:18
‘Büklüm Büklüm’ şarkısıyla aile saadeti…. Fatih Terim eşi Fulya Terim ve kızlarıyla eğlendi! 05.08.2026 | 23:44
Eşini öpücüklere boğdu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe’yle tatile çıktı! 00:21
Eşini öpücüklere boğdu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Kurt Efe’yle tatile çıktı! 05.08.2026 | 20:25
Bülent Ersoy sahneye yürümedi! Golf aracıyla yaptığı giriş gündem oldu | Video 00:21
Bülent Ersoy sahneye yürümedi! Golf aracıyla yaptığı giriş gündem oldu | Video 05.08.2026 | 14:27
Mikonos’ta Galatasaray rüzgarı! Lucas Torreira tatilde de Aslanı unutmadı | Video 00:40
Mikonos'ta Galatasaray rüzgarı! Lucas Torreira tatilde de "Aslan"ı unutmadı | Video 05.08.2026 | 12:53
Merve Terim’den takdir toplayan hareket: Denize kaçan topu için üzülen bir çocuğun yardımına böyle koştu... | Video 00:13
Merve Terim'den takdir toplayan hareket: Denize kaçan topu için üzülen bir çocuğun yardımına böyle koştu... | Video 04.08.2026 | 11:23
Harbiye’de konser veren Melike Şahin minik oğluna seslendi: Oğluma teşekkür ediyorum! 00:52
Harbiye’de konser veren Melike Şahin minik oğluna seslendi: Oğluma teşekkür ediyorum! 04.08.2026 | 01:11
İrem Helvacıoğlu kızını böyle güldürdü! Minik kızı Sora’dan kahkaha tufanı... | Video 00:11
İrem Helvacıoğlu kızını böyle güldürdü! Minik kızı Sora'dan kahkaha tufanı... | Video 03.08.2026 | 13:24
‘Oğlu babasının kopyası!’ Amerika’da yaşayan Tolga Karel oğlunu paylaştı! 00:31
‘Oğlu babasının kopyası!’ Amerika’da yaşayan Tolga Karel oğlunu paylaştı! 02.08.2026 | 23:37
Gupse Özay’dan kızı ve eşi Barış Arduç’la yaz özeti! Barış Arduç söylediği şarkıyla damga vurdu! 00:55
Gupse Özay’dan kızı ve eşi Barış Arduç’la yaz özeti! Barış Arduç söylediği şarkıyla damga vurdu! 02.08.2026 | 20:22
Özcan Deniz eşi Samar Dadgar’a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti! İşte o anlar! 00:21
Özcan Deniz eşi Samar Dadgar’a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti! İşte o anlar! 02.08.2026 | 19:10
Dünya yıldızı neye uğradığını şaşırdı: Katy Perry mikrofonu kime uzattıysa Türk çıktı! | Video 00:13
Dünya yıldızı neye uğradığını şaşırdı: Katy Perry mikrofonu kime uzattıysa Türk çıktı! | Video 02.08.2026 | 13:12
Eren Kaşıkçı’nın kızı Maya’nın köy keşfi yürekleri ısıttı | Video 00:58
Eren Kaşıkçı’nın kızı Maya’nın köy keşfi yürekleri ısıttı | Video 01.08.2026 | 13:52
Kaza sonrası bacağı ampute edilmişti! Survivor Stavros Floros, yeni hayatına alışmaya çalışıyor! 00:16
Kaza sonrası bacağı ampute edilmişti! Survivor Stavros Floros, yeni hayatına alışmaya çalışıyor! 31.07.2026 | 01:35
Ağlamamak için kendimi zor tuttum demişti! İlker Aksum minik kızının sevimli anlarını paylaştı! 00:24
"Ağlamamak için kendimi zor tuttum" demişti! İlker Aksum minik kızının sevimli anlarını paylaştı! 30.07.2026 | 19:47
Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi! 00:14
Gossip Girl yıldızı Ed Westwick minik oğluyla görüntülendi! 28.07.2026 | 20:54
Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Alaçatı’da el ele görüntülendi! İşte o anlar! 00:16
Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Alaçatı’da el ele görüntülendi! İşte o anlar! 28.07.2026 | 19:14
Arka Sıradakiler’in Yadigar’ı Temmuz Karikutal, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı | Video 00:26
Arka Sıradakiler'in Yadigar'ı Temmuz Karikutal, yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali görenleri şaşırttı | Video 28.07.2026 | 15:58
Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle ’temizlik operasyonu’ düzenledi | Video 00:46
Alişan’ın kızı iş başında! Babasına süpürgeyle 'temizlik operasyonu' düzenledi | Video 28.07.2026 | 11:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA