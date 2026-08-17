Bakan Ersoy start verdi! UNESCO Dünya Miras Komitesi için dev hazırlık başladı! | Video

17 Ağustos 2026 10:31

Türkiye’nin dönem başkanlığında, 2027 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 49’uncu Dönem Toplantısı’na yönelik hazırlık çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek hazırlıkların yalnızca toplantının organizasyonuyla sınırlı tutulmamasını; Türkiye’nin kültürel mirasını ve bu alandaki yaklaşımını dünyaya anlatacak güçlü yan etkinliklerin planlanmasını, ulusal ve uluslararası basının sürece etkin biçimde dâhil edilerek dünya kamuoyuna taşınmasını istedi. UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 49’uncu Dönem Toplantısı için hazırlık süreci resmen başladı.