SON DAKİKA: Manisa'da maden ocağında göçük! Yaralılar var | Video
01 Ekim 2026 15:20
Son dakika haberi: Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Soma'da bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği, ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
SON DAKİKA: Manisa'da maden ocağında göçük! Yaralılar var | Video 01.10.2026 | 15:20
00:50
00:28
02:27
00:15
Kurtalan'da tarlaya yıldırım düştü! O anlar kamerada | Video 01.10.2026 | 14:09
03:59
01:53
00:55
Pendik’te bariyerlere çarpan cip yol boyunca savruldu... Kaza kamerada 01.10.2026 | 13:33
00:06
Diyarbakır'da tren, hemzemin geçitte otomobille çarpıştı | Video 01.10.2026 | 12:47
00:57
01:23
00:12
Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada 01.10.2026 | 11:46
01:20
00:08
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 3 yaralı... | Video 01.10.2026 | 11:35
01:00
01:30
00:19
Şırnak'ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada 01.10.2026 | 10:52
03:06
01:23