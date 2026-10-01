SON DAKİKA: Manisa'da maden ocağında göçük! Yaralılar var | Video

01 Ekim 2026 15:20

Son dakika haberi: Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Soma'da bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği, ekiplerin olay yerine sevk edildiği bildirildi.