SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar! | Video

01 Ekim 2026 11:09

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir" dedi. Cevdet Yılmaz, "TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır." ifadelerini kullandı. Öte yandan; SPK'dan da fon mağdurlarına ara ödeme kararı geldi. SPK, isteğe bağlı iade hesaplarının açıldığını duyurdu. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan detayları aktardı.