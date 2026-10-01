Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video

01 Ekim 2026 09:55

Elazığ'da bir grup genç, araya aldıkları şahsı öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.