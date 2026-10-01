Video Yaşam Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video
Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video

Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video

01 Ekim 2026 09:55

Elazığ'da bir grup genç, araya aldıkları şahsı öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir araya gelen grup, bir şahsı araya alarak adeta öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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