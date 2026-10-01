Video Yaşam Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video

Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video

01 Ekim 2026 08:44

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ana yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında aşırı süratli olduğu belirlenen bir otomobil önündeki kamyonete çarptıktan sonra yol üzerinde yaklaşık 250 metre savrularak takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa'dan İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Günay Y. (24) idaresindeki H 7707 BC yabancı plakalı lüks marka otomobil, önünde seyir halinde olan Ali Köksal S. (38) idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Süratli olduğu belirlenen otomobil çarpmanın ardından yaklaşık 250 metre savrularak takla atıp ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Günay Y. İle birlikte araçta yolcu olarak bulunan Emir G. (20) ve Abdullah U.(35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı 3 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. yaralılardan Günay Y'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazada her iki araçta hurdaya dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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