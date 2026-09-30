Avcılar'da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada
30 Eylül 2026 15:32
İstanbul Avcılar'da, 76 yaşındaki kadının rögara düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. 76 yaşındaki kadın, üzerine bastığı rögar kapağının açılmasıyla yaklaşık 4 metre derinliğindeki rögara düştü. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının rögar kapağına bastığı ve kapağın açılmasıyla rögara düştüğü anlar yer aldı.
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