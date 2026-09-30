Video Yaşam SON DAKİKA: Dilan Polat “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan gözaltına alındı | Video
SON DAKİKA: Dilan Polat “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA: Dilan Polat “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan gözaltına alındı | Video

30 Eylül 2026 14:19

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan ve savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat, adliyeye sevk edildi. Polat, savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Dilan Polat Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan gözaltına alındı | Video 00:27
SON DAKİKA: Dilan Polat “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan gözaltına alındı | Video 30.09.2026 | 14:19
Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video 01:03
Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video 30.09.2026 | 14:15
Eskişehir çevreyolunda trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü kamerada 00:43
Eskişehir çevreyolunda trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü kamerada 30.09.2026 | 13:11
Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada 05:12
Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada 30.09.2026 | 12:48
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 00:19
Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 30.09.2026 | 12:41
3 yaşındaki Kerem’den acı haber... Gaziantep’teki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi! | Video 06:20
3 yaşındaki Kerem'den acı haber... Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi! | Video 30.09.2026 | 12:08
Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar! | Video 05:33
Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar! | Video 30.09.2026 | 11:58
İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:47
İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video 30.09.2026 | 11:54
Mardin merkezli 10 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 01:07
Mardin merkezli 10 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 30.09.2026 | 11:52
Kadıköy’de zor anlar kamerada: İETT otobüsü trafiği felç etti! | Video 03:08
Kadıköy'de zor anlar kamerada: İETT otobüsü trafiği felç etti! | Video 30.09.2026 | 11:19
Adıyaman’da kaza: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı | Video 01:19
Adıyaman'da kaza: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı | Video 30.09.2026 | 11:37
Beyoğlu’nda ’yan bakma’ kavgası kanlı bitti! Olay anı kamerada 03:41
Beyoğlu’nda 'yan bakma’ kavgası kanlı bitti! Olay anı kamerada 30.09.2026 | 10:45
Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu | Video 00:29
Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu | Video 30.09.2026 | 10:23
3 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından otel odasında öldürülmüştü! 22 bıçak darbesine Alkolün etkisi savunması... | Video 02:24
3 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından otel odasında öldürülmüştü! 22 bıçak darbesine "Alkolün etkisi" savunması... | Video 30.09.2026 | 10:04
Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı: Ben seni hazmedemiyorum | Video 02:23
Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı: "Ben seni hazmedemiyorum" | Video 30.09.2026 | 09:39
Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:14
Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 30.09.2026 | 09:24
Kayseri’de sebze ve meyve yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 01:56
Kayseri’de sebze ve meyve yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 30.09.2026 | 08:33
Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 02:10
Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 29.09.2026 | 23:31
Yalova’da otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü 01:07
Yalova'da otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü 29.09.2026 | 18:43
Otomobil, kayganlaşan yolda savruldu: Kaza kamerada | Video 00:29
Otomobil, kayganlaşan yolda savruldu: Kaza kamerada | Video 29.09.2026 | 16:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA