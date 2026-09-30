SON DAKİKA: Dilan Polat “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan gözaltına alındı | Video
30 Eylül 2026 14:19
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınan ve savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat, adliyeye sevk edildi. Polat, savcılıkta ifade verdiği esnada fenalaşması üzerine odaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Savcılık işlemleri tamamlanan Dilan Polat, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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