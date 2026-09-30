Video Yaşam 3 yaşındaki Kerem'den acı haber... Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi! | Video
3 yaşındaki Kerem'den acı haber... Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi! | Video

3 yaşındaki Kerem'den acı haber... Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi! | Video

30 Eylül 2026 12:08

Gaziantep'te otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi.

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Kaza, 27 Eylül Pazar günü akşam saat 18.06 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan 31 AHB 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk ile otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şeridine geçerek, kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.

3 YAŞINDAKİ KEREM HAYATA TUTUNAMADI

Feci kazada otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 3 yaşındaki Kerem Gökşen de tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada hayatını kaybeden Senem Gökşen'in (44) oğlu, 1 yaşındaki Atakan Gökşen'in ise ağabeyi olan Kerem Gökşen'in cenazesi, defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Küçük Kerem'in Hatay Aşağıoba Mahallesi'nde annesi ve ağabeyinin yanına defnedileceği öğrenildi.

FECİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Küçük çocuğun hayatını kaybetmesiyle feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Özdemir (46), Nisanur Özdemir (23), Zeynep Alin Özdemir (6), Senem Gökşen (44), Atakan Gökşen (1), Fatma Balık (73) ve Gülhan Yaman (47) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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