Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu | Video

30 Eylül 2026 10:23

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla yıllardır saklanan cinayetin izine ulaşıldı. Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köy dışındaki ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşadığı belirlendi. Operasyonla yakalanan Z.B. tutuklanırken, mağarada Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla yıllardır saklanan cinayetin izine ulaşıldı.

Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köy dışındaki ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşadığı belirlendi. Operasyonla yakalanan Z.B. tutuklanırken, mağarada Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçaları bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JASAT ekiplerinin Artvin'in Şavşat ilçesinde yıllardır kayıp olan Nigar Bilgin'in cinayetini aydınlattığını duyurdu.

Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusunda bulunmaması üzerine başlatılan mahallî tahkikatta, yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Bilgin hakkında resmî bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve yıllar içinde herhangi bir dijital izine de rastlanmadığı tespit edildi.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin çevrede yaptığı görüşmelerde ise Nigar Bilgin'in resmî nikâhlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, Z.B.'nin yaklaşık 20 yıldır köyün dışındaki ormanlık alanda bulunan bir mağarada tek başına yaşadığını tespit etti.

Şüphelinin kardeşlerinin ifadeleri de soruşturmanın seyrini değiştirdi. İlçe Jandarma ve JASAT ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyerek Z.B.'yi yakaladı.

MAĞARADA KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla gerçekleştirilen yer gösterme işlemi sırasında mağarada arama yapıldı. Aramada, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın aydınlatılmasının ardından JASAT ekiplerini ve Artvin İl Jandarma Komutanlığı personelini tebrik etti. Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin yıllar geçse dahi kayıp dosyalarının izini sürdüğünü belirterek, "Yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder" mesajını verdi.