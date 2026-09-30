Video Yaşam 3 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından otel odasında öldürülmüştü! 22 bıçak darbesine 'Alkolün etkisi' savunması... | Video
3 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından otel odasında öldürülmüştü! 22 bıçak darbesine

3 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından otel odasında öldürülmüştü! 22 bıçak darbesine "Alkolün etkisi" savunması... | Video

30 Eylül 2026 10:04

Bahçelievler'de, 3 çocuk annesi kadının eski eşi tarafından otel odasında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanığın suçu alkolün etkisiyle işlediğini iddia ettiği, olay günü maktülün telefonunun sürekli çalmasından dolayı rahatsız olduğunu belirttiği kaydedildi. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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Bahçelievler'de, 3 Nisan 2026 tarihinde, 3 çocuk annesi Yonca Kölge (28)'nin bir otel odasında, eski eşi Salih Birinci (30) tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına'nca hazırlanan iddianamede, Yonca Kölge 'maktul', Salih Birinci ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, sanık Birinci'nin otele Kölge ile beraber girdiği, ancak tek başına ayrıldığı belirtildi.

''OLAY, ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELDİ''

Sanık Birinci'nin olay sonrası polis ekiplerince Arnavutköy'de bir inşaatta yakalandığının kaydedildiği iddianamede, sanığın bir başka suçtan hükümlü olduğu, cezaevinden 26 Mart tarihinde izinli olduğu anlatıldı. Öte yandan iddianamede, sanığın ifadesi de yer aldı. Sanık ifadesinde, ''Olay günü maktul beni aradı, bunun üzerine buluştuk. Yurtta olan çocuklarımızı ziyarete gittik. Daha sonra alkol satın alarak otele geçtik. Birlikteyken, telefonun sürekli çalmasından rahatsız oldum ve Yonca'nın elinden telefonunu alıp camdan attım. Bunun üzerine Yonca, bıçak çıkararak, 'bırak beni gideceğim, yoksa seni bıçaklarım' dedi. O sırada ben de bir bıçak alıp, rastgele savurdum. Olay, alkolün etkisiyle meydana geldi'' diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, maktule yapılan ölü muayene raporunda, vücudunda 22 kesici, delici alet yaralanması tespit edildiği bilgisi de yer aldı. Hazırlanan iddianamede, sanık Salih Birinci'nin 'kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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