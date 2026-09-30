Beyoğlu’nda 'yan bakma’ kavgası kanlı bitti! Olay anı kamerada

30 Eylül 2026 10:45

Beyoğlu’nda iddiaya göre alkollü olan Özcan D. (45), 'Yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Azat U. (33) tarafından darbedildi. Kanlar içinde kalan Özcan D.’nin yanına gelen bir kişinin 'Kafan hep patlamış' sözlerine 'Her şeyim patladı' diyerek karşılık verdi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve emniyete 26 geliş kaydı bulunan Azat U. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 03.45 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen Özcan D. ile motosiklet sürücüsü Azat U. arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Azat U., Özcan D.'yi darbetti. Şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, başından, sağ gözünden, burnundan ve ağzından yaralanan Özcan D. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesin'nde tedavi altına alndı. Özcan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'HER ŞEYİM PATLADI'

Diğer yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan D. ile Azat U. arasında yaşanan kavga ve Özcan D.'nin darbedildiği anlar görülüyor. Olayın ardından bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise görüntüyü çeken kişinin kanlar içinde kalan Özcan D.'ye 'Kafan hep patlamış' dediği, Özcan D. ise 'Her şeyim patladı' dediği anlar yer alıyor.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından Özcan D.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Azat U. olduğunu belirledi. Kaptanpaşa Mahallesi'nde yakalanan Azat U., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyete 26 geliş kaydı bulunan Azat U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.