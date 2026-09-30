Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar! | Video

30 Eylül 2026 12:01

Antalya'da konut sahibi olmak için ödeme yaptıkları kişilerin evlerini teslim etmediğini belirten vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 6 dönümlük tarlasının parasını, 70 çeyrek altınını, 3 bin dolarını ve bir yıllık dükkan kira gelirini müteahhide verdiğini söyleyen pazarcı Fatime Aytar (58), "Ben yemedim içmedim, kuru ekmek yedim, o yedi benim parayı. Ben bundan şikayetçiyim, gereken yapılsın" dedi.

İddiaya göre, müteahhit A.İ. ve beraberindeki kişiler, 2023 yılından itibaren Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılacağını söyledikleri konut projelerini göstererek vatandaşlardan para topladı. Ödemelerin farklı kişilere ait banka hesaplarına gönderildiği, kredi kartıyla veya elden yapıldığı, bazı kişilerin ise altınlarını teslim ettiği öne sürüldü. Aradan geçen süreye rağmen konutlarını teslim alamadıklarını belirten şahıslar, avukatları Doğanay Akbaş ve Didem Kibrit aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başvurularda, şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla işlem yapılması talep edildi. Avukat Akbaş, başvurulara ilişkin soruşturmaların sürdüğünü bildirdi. Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Fatime Aytar, oğlunun oturduğu apartmanın yakınında inşaat için açılan çukuru gördükten sonra buradan ev almak istediğini anlattı. Oğlunun müteahhidi bulduğunu ve görüşmeye gittiklerini belirten Aytar, kendisine henüz yapılmamış evlerin fotoğraflarının gösterildiğini söyledi.



"BENİM TARLAMI SATTIRDI 6 DÖNÜM"

Müteahhidin çevresinde varlıklı biri olarak tanıtıldığını ifade eden Aytar, "Çukurları açtı, inşaat yapılacakmış gibi gösterdi, teslim etmedi. Herkesi mağdur etti. Benim tarlamı sattırdı 6 dönüm. Parasını ona verdim. Pazarda kuru ekmek yedim. Şu ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim, 6 dönüm tarlam gitti. Üç bin dolarım gitti. Bir senelik dükkan kiram gitti" ifadelerini kullandı.

Müteahhidin evi kısa sürede tamamlayacağına söz verdiğini söyleyen Aytar, ilk gösterilen yerdeki inşaatın bitirilmediğini belirtti. Daha sonra başka bir yerden daire teklif edildiğini anlatan Aytar, "Orayı bitirmedi, başka yerden vereceğim dedi. Geçen sene bir daha başladı, bir sene oldu. Orayı da gösterdi yapacağım dedi. Oradan da mağdur olduk. Bir şey yok şu an. Benim param pulum gitti. Herkes de iyi iyi dedi, iyi denen adam bu olursa kötü ne olur bilmiyorum" dedi.



"TELEFON NUMARALARIMIZI ENGELLEDİ"

Ev almak için 2023 yılında ödeme yapmaya başladığını belirten Aytar, aradan geçen sürede dairesine kavuşamadığını dile getirdi. Müteahhide telefonla da ulaşamadığını ileri süren Aytar, "2023'te oldu olay, o yıldan bu yana ev de bir şey de yok ortada. Telefonlara da bakmıyor, bizi mağdur etti. Telefon numaralarımızı engelledi. Hukuki süreci başlattık, şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

Sattığı 6 dönümlük tarlanın bugünkü değerinin 6 milyon lira olduğunu savunan Aytar, verdiği altın, döviz ve kira gelirini de güncel değerleriyle hesapladığında kaybının yaklaşık 7 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Dükkanının aylık kirasının bugün 16 bin 500 lira olduğunu belirten Aytar, bir yıllık kira gelirini müteahhide verdiğini, teslim ettiği altınların bir bölümünü de babasından borç aldığını söyledi.



"BİR AYAKKABIYI PAZARDA DA DÜĞÜNDE DE GİYERİM"

Ev alabilmek için kendi ihtiyaçlarından kıstığını aktaran Aytar, "Ben kuru ekmek yedim, kıyafet alamadım kendime. Bir ayakkabıyı pazarda da düğünde de giyerim. Ben yemedim içmedim, o yedi benim parayı. Ben bundan şikayetçiyim, gereken yapılsın" şeklinde konuştu.

Yaşadıklarının ardından geçim sıkıntısı çektiğini söyleyen Aytar, sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi. Kirada oturduğu evin şartlarını da anlatan Aytar, "Benim canım yandı, yiyecek ekmeğim yok. Gecekonduda oturuyorum, 6 bin TL kira veriyordum, 10 bin TL oldu, oturulmaz, fareler geziyor evin içinde. Benim rızkımı yedi. Bu tarlayı ben kazanıp alamam, dededen nineden kaldı" ifadelerini kullandı.



"İNSANLARI YILLARCA OYALAYARAK FARKLI YÖNTEMLERLE PARALARINI ALDILAR"

Şikayetçilerin avukatlarından Doğanay Akbaş, Antalya'da özellikle Kepez bölgesinde çok sayıda inşaatı bulunan bir ailenin çeşitli üyelerinin, projeden ev satma vaadiyle vatandaşları dolandırdığını ileri sürdü. Sürecin 2023 yılında başladığını belirten Akbaş, "İnsanları yıllarca oyalayarak farklı yöntemlerle paralarını aldılar. Banka hesaplarına para gönderip dekontlarını iletenler, kredi kartından ödeme alınanlar, sözleşme imzalayarak elden para verenler ve altınlarını teslim edenler var" diye konuştu.

Aynı kişiler tarafından benzer yöntemlerle dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşların bürolarına başvurduğunu aktaran Akbaş, "Savcılığa ayrı ayrı dilekçelerle suç duyurusunda bulunduk. Şu an soruşturmalar devam ediyor. Talebimiz, hesap hareketlerinin incelenmesi ve MASAK raporlarının alınmasıyla soruşturmaların kapsamlı şekilde yürütülmesi" dedi.



HESAP HAREKETLERİNİN İNCELENMESİNİ İSTEDİLER

Aynı aileden birden fazla kişiye farklı zamanlarda yüklü miktarda para gönderildiğini öne süren Akbaş, bu paraların aile üyeleri arasında da aktarıldığını iddia etti. Akbaş, "Bu para trafiğinin araştırılmasını, mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesini ve şüphelilerin gerekli cezayı almasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar 2 ayrı aileye ulaştıklarını belirten Akbaş, müvekkillerinin aynı kişilerden ev almak isterken mağdur olduğunu söyledikleri başka tanıdıklarının da bulunduğunu belirtti.



"İNSANLARA YALNIZCA KAĞIT ÜZERİNDE KROKİ GÖSTERİP PARALARINI ALMIŞLAR"

Vaat edilen konutlara ilişkin proje, arsa alımı veya inşaat faaliyeti bulunmadığını savunan Akbaş, "Ortada herhangi bir proje, arsa alımı ya da inşaata dair bir emare yok. İnsanlara yalnızca kağıt üzerinde kroki gösterip 'Biz bu inşaatı tamamlayacağız' diyerek bu vaatle paralarını almışlar. Başka mağdurların da bize ulaşması veya savcılığa şikayette bulunması halinde bu sayının artacağını öngörüyoruz. Bize aktarılan bilgilere göre şu anda 20 milyon liranın üzerinde bir para alışverişi söz konusu" dedi.