Mardin merkezli 10 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video
30 Eylül 2026 11:52
Mardin merkezli 10 ilde, 15 kişilik suç örgütüne yönelik düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, şüphelilerin internet ve sosyal medya üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça, tarım ve hayvancılık aletleri gibi ürünlerin satışını yapma veya iş imkanı sağlama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.
"700 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ"
Soruşturma kapsamında MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinde yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplarda toplam 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Mardin merkezli Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'in de aralarında bulunduğu 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 30 adet. fişek, 2 adet şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 adet tablet, 4 adet USB bellek ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.
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