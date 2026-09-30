Video Yaşam Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada
Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada

Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada

30 Eylül 2026 12:48

Trabzon’un Yomra ilçesinde yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan M.M., aynı mekanda bulunan Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kızının soluk borusuna kaçan elma parçasından sonra Heimlich manevrasını öğrendiğini belirten Yıldırım, “İyi ki öğrenmişim. Herkesin başına gelebilir” dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, 20 Eylül'de Yomra ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Bir restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan M.M., nefes alamayınca fenalaştı ve çevredekilerden yardım istemeye başladı. O anlara tanık olan Yomra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Göktuğ Yıldırım, Heimlich manevrası uygulayarak yiyecek parçasını çıkardı. O anlar restorantın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, ilk olarak müşterilerin müdahale etmeye çalıştığı, bir süre sonra ise Göktuğ Yıldırım'ın Heimlich manevrası uygulamasıyla M.M.'nin yeniden rahat nefes aldığı görüldü.

'TOPLUMSAL BİR SORUMLULUK'

Kızının soluk borusuna kaçan elma parçasından sonra Heimlich manevrasını öğrendiğini anlatan Göktuğ Yıldırım, "Ailemle birlikte kahvaltı yapmaya gitmiştim. O sırada eşim arkada bir ses ve karışıklık olduğunu söyledi. Ben de oraya doğru ilerledim. Bir abimizin nefes borusuna yiyecek kaçmıştı. 2 kişi müdahale etti ama sanırım panikle yanlış bir müdahale oldu. Gidip ben yardımcı oldum. Kızım küçükken boğazına elma parçası kaçmıştı. Orada panikleyip çıkarmıştık ama sonra ben doktor bir arkadaşımı arayarak, tekrar başımıza gelebilir diye Heimlich manevrasını öğrenmek istediğimi söyledim. Doğru müdahale yapıldığında nefes borusuna kaçan parçanın çıkmama ihtimalinin milyonda bir olduğunu söylemişti. Bu şekilde de öğrendim. Bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum" dedi.

'İYİ Kİ ÖĞRENMİŞİM'

Heimlich manevrasının herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Herkesin başına gelebilir. Her yerden öğrenilebilir, eğitimi alınabilir. Herkesin duyarlı olması gerekiyor. İyi ki öğrenmişim. Nefes almakta zorlanan birinin nasıl bir halde olduğunu görebiliyorsunuz. Mide üzerinden yukarıya doğru bastırmanız gerekiyor. Kişi kendini kastığında bu manevrayı yapmak zor olabiliyor. Abimizle de iletişime geçtim. Gün aşırı arayıp teşekkür ediyor. Yalnız kaldığında başına böyle bir şey geldiğinde neler yapması gerektiğini de kendisine ilettim" diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada 05:12
Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada 30.09.2026 | 12:48
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 00:19
Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 30.09.2026 | 12:41
3 yaşındaki Kerem’den acı haber... Gaziantep’teki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi! | Video 06:20
3 yaşındaki Kerem'den acı haber... Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi! | Video 30.09.2026 | 12:08
Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar! | Video 05:33
Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar! | Video 30.09.2026 | 11:58
İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:47
İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video 30.09.2026 | 11:54
Mardin merkezli 10 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 01:07
Mardin merkezli 10 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 30.09.2026 | 11:52
Kadıköy’de zor anlar kamerada: İETT otobüsü trafiği felç etti! | Video 03:08
Kadıköy'de zor anlar kamerada: İETT otobüsü trafiği felç etti! | Video 30.09.2026 | 11:19
Adıyaman’da kaza: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı | Video 01:19
Adıyaman'da kaza: Tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi! 12 yaralı | Video 30.09.2026 | 11:37
Beyoğlu’nda ’yan bakma’ kavgası kanlı bitti! Olay anı kamerada 03:41
Beyoğlu’nda 'yan bakma’ kavgası kanlı bitti! Olay anı kamerada 30.09.2026 | 10:45
Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu | Video 00:29
Nigar Bilgin cinayeti aydınlatıldı: Katil mağarada yakalandı! Kemik ve kıyafet parçaları bulundu | Video 30.09.2026 | 10:23
3 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından otel odasında öldürülmüştü! 22 bıçak darbesine Alkolün etkisi savunması... | Video 02:24
3 çocuk annesi kadın eski eşi tarafından otel odasında öldürülmüştü! 22 bıçak darbesine "Alkolün etkisi" savunması... | Video 30.09.2026 | 10:04
Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı: Ben seni hazmedemiyorum | Video 02:23
Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı: "Ben seni hazmedemiyorum" | Video 30.09.2026 | 09:39
Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:14
Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video 30.09.2026 | 09:24
Kayseri’de sebze ve meyve yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 01:56
Kayseri’de sebze ve meyve yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 30.09.2026 | 08:33
Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 02:10
Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 29.09.2026 | 23:31
Yalova’da otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü 01:07
Yalova'da otomobil minibüsle çarpıştı: 1 ölü 29.09.2026 | 18:43
Otomobil, kayganlaşan yolda savruldu: Kaza kamerada | Video 00:29
Otomobil, kayganlaşan yolda savruldu: Kaza kamerada | Video 29.09.2026 | 16:49
Sakarya’yı sağanak yağış vurdu: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı! | Video 03:49
Sakarya'yı sağanak yağış vurdu: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı! | Video 29.09.2026 | 16:39
Bektaş Can kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Kokoreççi cinayetinde yeni detay... | Video 01:04
Bektaş Can kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Kokoreççi cinayetinde yeni detay... | Video 29.09.2026 | 16:03
Çekmeköy’de sürücü fren yerine gaza bastı: Cip çarptığı otomobille kafeye böyle girdi! | Video 02:09
Çekmeköy'de sürücü fren yerine gaza bastı: Cip çarptığı otomobille kafeye böyle girdi! | Video 29.09.2026 | 15:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA