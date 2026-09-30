Video Yaşam Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video
Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

30 Eylül 2026 12:41

Diyarbakır'da seyir halindeki tırın kupası yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Olay Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki tırın kupa bölümü, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı sağ şeride çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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