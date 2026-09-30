Video Yaşam Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video
Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video

Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video

30 Eylül 2026 14:15

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren temizlik malzemesi imalat fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgiye göre, yangın Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren temizlik malzemesi üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Fabrikadan kısa sürede yoğun duman yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Fabrikadaki yangına müdahale sürerken, bölgedeki yoğun duman dikkat çekti.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarın, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.

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