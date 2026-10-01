Video Yaşam Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada

01 Ekim 2026 09:53

Büyükçekmece’de otomobiliyle motosikleti sıkıştırdığı iddia edilen kadın sürücüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsünün kadına küfür etmesi üzerine araçtan inen kadının eşi ile motosiklet sürücüsü tekme ve yumruklarla kavga etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü kadın trafikte ilerlediği sırada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü kadına küfür etti. Kadının yanında yolcu koltuğunda bulunan eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşiyle motosiklet sürücüsü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KADINA KÜFÜR ETTİ; TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Kavganın ardından motosiklet sürücüsü, küfür ve hakaretlerini sürdürerek motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Otomobildeki çift ise kavganın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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