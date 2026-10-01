Tokat'ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video
01 Ekim 2026 10:16
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan geliri aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon liralık malvarlığına el konulurken 3 şüpheli tutuklandı.Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 4 şüpheliye yönelik 5 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi ve 1 banka dekontu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 71,5 milyon lira değerindeki 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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