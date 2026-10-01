Video Yaşam Tokat'ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video
Tokat'ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video

Tokat'ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video

01 Ekim 2026 10:16

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan geliri aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon liralık malvarlığına el konulurken 3 şüpheli tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 4 şüpheliye yönelik 5 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi ve 1 banka dekontu ele geçirildi. Soruşturma kapsamında toplam 71,5 milyon lira değerindeki 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada 00:12
Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada 01.10.2026 | 11:46
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı... 5 gözaltı | Video 01:20
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı... 5 gözaltı | Video 01.10.2026 | 11:41
Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 3 yaralı... | Video 00:08
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada! 3 yaralı... | Video 01.10.2026 | 11:35
Denizli’de akran zorbalığı kamerada: Darp ettiler, saçından tutup sürüklediler! | Video 01:00
Denizli'de akran zorbalığı kamerada: Darp ettiler, saçından tutup sürüklediler! | Video 01.10.2026 | 11:27
SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar! | Video 01:30
SON DAKİKA | SPK duyurdu: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı! Ödemeler nasıl yapılacak? İşte detaylar! | Video 01.10.2026 | 11:08
Şırnak’ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada 00:19
Şırnak'ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada 01.10.2026 | 10:52
Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video 03:06
Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video 01.10.2026 | 10:50
İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video 01:23
İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video 01.10.2026 | 10:56
Tokat’ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:27
Tokat'ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 01.10.2026 | 10:16
MİT’ten flaş operasyon: Reyhanlı’daki terör saldırısının faili Avrupa’ya kaçarken yakalandı | Video 02:57
MİT'ten flaş operasyon: Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Avrupa'ya kaçarken yakalandı | Video 01.10.2026 | 10:15
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakim karşısına çıkacak | Video 07:14
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakim karşısına çıkacak | Video 01.10.2026 | 10:13
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01:41
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01.10.2026 | 10:03
Elazığ’da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 00:26
Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 01.10.2026 | 09:55
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 00:27
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 01.10.2026 | 09:53
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 04:31
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 01.10.2026 | 09:43
’Dur’ ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 00:20
'Dur' ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 01.10.2026 | 09:10
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:14
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01.10.2026 | 08:44
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 01:21
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 30.09.2026 | 22:58
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 00:52
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 30.09.2026 | 16:25
Avcılar’da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada 02:14
Avcılar'da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada 30.09.2026 | 15:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA