Video Yaşam Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video

Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video

01 Ekim 2026 10:03

Sarıyer’de karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Cip sürücüsü Murat A. (49) ile otobüsteki yolcular Rukkıye B. (55) ve Metin C.’nin (51) yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent yönünden gelen Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Cip, Beşiktaş yönünde seyreden Abdullah G. (53) yönetimindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolcular Rukkıye B. ve Metin C. ile cip sürücüsü Murat A. yaralandı. Bilinci açık olan 2 yolcu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Boyun ve göğüs ağrısı bulunan cip sürücüsü Murat A. da hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Abdullah G.'nin 3 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cipin refüjü aşarak karşı şeride geçtiği ve İETT otobüsüne çarptığı anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01:41
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01.10.2026 | 10:03
Elazığ’da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 00:26
Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 01.10.2026 | 09:55
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 00:27
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 01.10.2026 | 09:53
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 04:31
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 01.10.2026 | 09:43
’Dur’ ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 00:20
'Dur' ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 01.10.2026 | 09:10
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:14
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01.10.2026 | 08:44
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 01:21
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 30.09.2026 | 22:58
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 00:52
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 30.09.2026 | 16:25
Avcılar’da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada 02:14
Avcılar'da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada 30.09.2026 | 15:32
İstanbul sahilinde hareketli dakikalar: İHA kalıntısı kontrollü patlatıldı | Video 02:34
İstanbul sahilinde hareketli dakikalar: İHA kalıntısı kontrollü patlatıldı | Video 30.09.2026 | 15:25
Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı feci kazada hayatını kaybetti! Cenazeyi almaya gelen ağabeyi gözyaşlarına boğuldu | Video 01:24
Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı feci kazada hayatını kaybetti! Cenazeyi almaya gelen ağabeyi gözyaşlarına boğuldu | Video 30.09.2026 | 15:16
SON DAKİKA: Dilan Polat Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan gözaltına alındı | Video 00:27
SON DAKİKA: Dilan Polat “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan gözaltına alındı | Video 30.09.2026 | 14:19
Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video 01:03
Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video 30.09.2026 | 14:15
Eskişehir çevreyolunda trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü kamerada 00:43
Eskişehir çevreyolunda trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü kamerada 30.09.2026 | 13:11
Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada 05:12
Restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan kişi heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı: O anlar kamerada 30.09.2026 | 12:48
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 00:19
Diyarbakır'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 30.09.2026 | 12:41
3 yaşındaki Kerem’den acı haber... Gaziantep’teki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi! | Video 06:20
3 yaşındaki Kerem'den acı haber... Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi! | Video 30.09.2026 | 12:08
Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar! | Video 05:33
Ev sahibi olma hayali kabusa döndü! Tüm birikimini sahtekarlara kaptırdı: Kroki gösterip paralarını almışlar! | Video 30.09.2026 | 11:58
İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:47
İstanbul merkezli 4 ilde çete operasyonu: 5 gözaltı | Video 30.09.2026 | 11:54
Mardin merkezli 10 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 01:07
Mardin merkezli 10 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 30.09.2026 | 11:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA