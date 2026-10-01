Video Yaşam Şırnak'ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada
Şırnak'ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada

Şırnak'ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada

01 Ekim 2026 10:52

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletiyle ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk, karşısına çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Yere düşen çocuk, otomobilin altında kalarak yaralanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Silopi ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki M.Z., motosikletiyle ters yönde ilerlediği sırada karşısına çıkan otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten düşen çocuk, yola savruldu. Bu sırada otomobil sürücüsünün M.Z.'yi fark edememesi üzerine araç, yerde bulunan çocuğun üzerinden geçti. Kazada yaralanan M.Z.'ye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Z., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen kaza çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle ters yönde ilerleyen çocuğun önüne otomobil çıktığı, ardından motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği ve M.Z.'nin yola savrulduğu görülüyor. Çocuğun yere düşmesinin hemen ardından otomobilin üzerinden geçmesi ise kameraya saniye saniye yansıdı.

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