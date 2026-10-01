MİT'ten flaş operasyon: Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Avrupa'ya kaçarken yakalandı | Video

01 Ekim 2026 10:15

Gelen son dakika haberine göre; 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Hatip’in, saldırının failleri ile Esad rejiminin istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığı belirlendi.