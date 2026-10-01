Güllü cinayeti davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakim karşısına çıkacak | Video
01 Ekim 2026 10:13
Yalova’da geçtiğimiz yıl 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kritik dava başlıyor! Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ‘Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan bugün hakim karşısına çıkacak. Tuğyan Ülkem Gülter’in “Tuğyan annesini attı” diyerek cinayeti itiraf eden arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
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