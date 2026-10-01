Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video

01 Ekim 2026 10:50

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir güzellik merkezinde botoks işlemi yaptıran 7 kadın yoğun bakımlık oldu. Ölümden dönen Tuğba Çöküş yaşadığı kabusu anlatırken uzmanlar sahte ürünler hakkında uyardı. Peki sahte botoks nasıl anlaşılır? İşte detaylar…