Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video
01 Ekim 2026 10:50
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir güzellik merkezinde botoks işlemi yaptıran 7 kadın yoğun bakımlık oldu. Ölümden dönen Tuğba Çöküş yaşadığı kabusu anlatırken uzmanlar sahte ürünler hakkında uyardı. Peki sahte botoks nasıl anlaşılır? İşte detaylar…
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