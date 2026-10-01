Video Yaşam İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video
İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video

İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video

01 Ekim 2026 10:56

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda Güney Amerika ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, ekiplerce yapılan risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-Ray cihazına sevk edildi.

X-Ray taramasında tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine bagaj detaylı şekilde arandı. Yapılan kontrolde, yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı madde ele geçirildi. Madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde, sıvının kokain hidroklorür olduğu belirlendi.

İkinci operasyonda ise Afrika ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada, duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram sıvı madde bulundu.

Söz konusu madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde de kokain hidroklorür olduğu tespit edildi.

İki ayrı operasyon sonucunda toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirilirken, uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye sokulmasının önüne geçildi.
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılığın her türüne karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, özellikle uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların risk analizi, istihbarat ve saha çalışmalarıyla devam ettiğini bildirdi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü belirtildi.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şırnak’ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada 00:19
Şırnak'ta otomobil 15 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti! Feci kaza kamerada 01.10.2026 | 10:52
Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video 03:06
Mersin’de sahte botoks kabusu! 7 kadın güzellik uğruna yoğun bakımlık oldu: ‘Günlerce bilinç kaybı yaşadım’ | Video 01.10.2026 | 10:50
İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video 01:23
İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video 01.10.2026 | 10:56
Tokat’ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:27
Tokat'ta 71 milyon 500 bin liralık tefecilik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 01.10.2026 | 10:16
MİT’ten flaş operasyon: Reyhanlı’daki terör saldırısının faili Avrupa’ya kaçarken yakalandı | Video 02:57
MİT'ten flaş operasyon: Reyhanlı'daki terör saldırısının faili Avrupa'ya kaçarken yakalandı | Video 01.10.2026 | 10:15
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakim karşısına çıkacak | Video 07:14
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu hakim karşısına çıkacak | Video 01.10.2026 | 10:13
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01:41
Sarıyer’de kontrolden çıkan cip, İETT otobüsüne böyle çarptı! | Video 01.10.2026 | 10:03
Elazığ’da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 00:26
Elazığ'da bir grup genç, yere düşürdükleri şahsı öldüresiye darp ettiler | Video 01.10.2026 | 09:55
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 00:27
Büyükçekmece’de trafikte başlayan tartışmada tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada 01.10.2026 | 09:53
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 04:31
7 yaşında resim tutkusu olarak başladı... 13 yaşında sergiye dönüştü | Video 01.10.2026 | 09:43
’Dur’ ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 00:20
'Dur' ihtarına uymadı, park halindeki araçlara çarptı! Alkollü sürücünün kaza anı kamerada 01.10.2026 | 09:10
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:14
Kamyonete çarpan otomobil, 250 metre savrularak takla attı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01.10.2026 | 08:44
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 01:21
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 2 yaralı 30.09.2026 | 22:58
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 00:52
Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video 30.09.2026 | 16:25
Avcılar’da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada 02:14
Avcılar'da 76 yaşındaki kadın açılan rögar kapağından 4 metre derinliğe düştü! O anlar kamerada 30.09.2026 | 15:32
İstanbul sahilinde hareketli dakikalar: İHA kalıntısı kontrollü patlatıldı | Video 02:34
İstanbul sahilinde hareketli dakikalar: İHA kalıntısı kontrollü patlatıldı | Video 30.09.2026 | 15:25
Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı feci kazada hayatını kaybetti! Cenazeyi almaya gelen ağabeyi gözyaşlarına boğuldu | Video 01:24
Yeni aldığı motosikletiyle yaptığı feci kazada hayatını kaybetti! Cenazeyi almaya gelen ağabeyi gözyaşlarına boğuldu | Video 30.09.2026 | 15:16
SON DAKİKA: Dilan Polat Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan gözaltına alındı | Video 00:27
SON DAKİKA: Dilan Polat “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçundan gözaltına alındı | Video 30.09.2026 | 14:19
Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video 01:03
Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın | Video 30.09.2026 | 14:15
Eskişehir çevreyolunda trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü kamerada 00:43
Eskişehir çevreyolunda trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücü kamerada 30.09.2026 | 13:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA