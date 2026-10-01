İstanbul Havalimanı’nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi | Video
01 Ekim 2026 10:56
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirildi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda Güney Amerika ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, ekiplerce yapılan risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-Ray cihazına sevk edildi.
X-Ray taramasında tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine bagaj detaylı şekilde arandı. Yapılan kontrolde, yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı madde ele geçirildi. Madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde, sıvının kokain hidroklorür olduğu belirlendi.
İkinci operasyonda ise Afrika ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada, duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram sıvı madde bulundu.
Söz konusu madde üzerinde yapılan uyuşturucu testinde de kokain hidroklorür olduğu tespit edildi.
İki ayrı operasyon sonucunda toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirilirken, uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye sokulmasının önüne geçildi.
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılığın her türüne karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, özellikle uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların risk analizi, istihbarat ve saha çalışmalarıyla devam ettiğini bildirdi.
Olaylarla ilgili soruşturmaların Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdüğü belirtildi.
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